Coronavirus: Torino, nella notte prime sanificazioni piazze

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Sono state eseguite la notte scorsa a Torino le prime operazioni di sanificazione delle piazze e delle strade principali, disposte dal Comune, per far fronte all'emergenza Coronavirus.

La sindaca, Chiara Appendino, ha diffuso sui social il video con gli operatori al lavoro in piazza Castello (all'angolo con via Po) e in piazza Carlo Alberto. (ANSA).