Coronavirus: Pinna Pintor Hospital Covid-19, primo paziente

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Primo ricovero in terapia intensiva di un paziente affetto da coronavirus alla Pinna Pintor, la clinica privata torinese del Gruppo Policlinico di Monza che ha messo a disposizione la sua struttura per l'emergenza in corso.

Ad essere stato ricoverato è un uomo di 79 anni residente a Sale, nell'Alessandrino, ma sono già in arrivo altri malati.

"In questa fase di estrema difficoltà, l'ospedalità privata piemontese - spiega Giancarlo Perla, presidente di Aiop Piemonte - è al fianco del Sistema Sanitario Nazionale, impegnandosi a integrare i servizi con tutte le risorse e professionalità delle sue 36 strutture e garantire il proprio sostegno alla società".

Lo staff medico della Pinna Pintor è composto da undici anestesisti rianimatori, guidati dal dottor Enrico Visetti.

Venticinque i letti di terapia intensiva e post intensiva e trenta di ordinaria che possono essere utilizzati. (ANSA).