Coronavirus: Piemonte, maratona web per sostenere ospedali

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Dodici ore di diretta social no stop e più di 40 personaggi famosi per 'Webathon per il Piemonte'. Per la prima volta il Web si trasforma in una vera televisione interattiva. Dalle ore 12 di mercoledì 18 marzo, e fino alle 24, volti noti del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport, della letteratura, dell'imprenditoria si alterneranno in una vera e propria staffetta social per trovare risorse con cui sostenere gli ospedali del Piemonte, il personale sanitario e acquistare nuovi dispositivi medici, necessari ad affrontare l'emergenza Coronavirus.

La maratona benefica è nata da un'idea di Walter Rolfo, autore e conduttore televisivo, ed è organizzata dalla Giunta e dal Consiglio regionale su una piattaforma replicabile anche dalle altre regioni colpite dall'emergenza. L'evento è stato pensato affinché ognuno dia il suo aiuto restando a casa. Un messaggio importante, ma semplice, per dire che si può realizzare l'impossibile anche dal salotto di casa. (ANSA).