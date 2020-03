Coronavirus: Merlo, turisti responsabili ma no guardia giù

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Sulla non opportunità degli spostamenti in Via Lattea, "il messaggio è passato: ora non si abbassi la guardia". Così il sindaco di Pragelato, Giorgio Merlo, che ieri ha lanciato un appello ai turisti affinché evitassero le località valsusine nel fine settimana.

"Finalmente il messaggio di restare a casa il più possibile - afferma Merlo - sta passando. I ripetuti appelli, il rafforzamento dei controlli e una maggiore assunzione di responsabilità hanno ridotto di gran lunga quel rischio di spostamento di migliaia di persone verso le valli olimpiche che sino allo scorso weekend aveva creato forti preoccupazioni".

"Ma non si deve - rimarca - abbassare la guardia. Grazie all'instancabile lavoro delle forze dell'ordine e dei vigli la situazione dell'intera Via Lattea si va normalizzando. Ora si deve proseguire senza cedimenti né ripensamenti".

"La vocazione turistica del comprensorio - aggiunge - non è messa in discussione da queste misure, che vogliono solo garantire la tutela dei cittadini. A cominciare dai residenti, che avendo un'età media molto alta sono i più vulnerabili.

Nessun intento punitivo, ma solo assunzione di responsabilità e rispetto delle regole". (ANSA).