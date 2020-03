Coronavirus, la protesta anonima del commerciante

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - "Uccidono il commercio per coprire l'inadeguatezza dello Stato". E' la protesta, in forma anonima, che qualcuno - verosimilmente un negoziante - ha tracciato su un foglio comparso a Torino sotto i portici di piazza Carlo Felice in relazione all'emergenza Coronavirus. Lo sconosciuto estensore cita "un po' di numeri", raccolti chissà dove, sui decessi annui in Italia, ed esorta gli eventuali osservatori a "ragionare con la vostra testa". "E' necessaria - conclude - 'sta tarantella?".

