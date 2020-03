Coronavirus: il pusher passeggiava nella notte, denunciato

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - Il pusher lavorava "porta a porta". E' l'ipotesi degli agenti di polizia che la notte scorsa, poco dopo le 3, hanno sorpreso un ventenne italiano che camminava in una strada a Grugliasco (Torino). Il giovane ha detto di essere uscito per "fare una passeggiata, bere una birra e fumare uno spinello".

La perquisizione ha permesso di scoprire che aveva con sé sette bustine di stupefacenti e 660 euro in contanti, frutto probabilmente di un'attività di consegna della droga al domicilio dei clienti. In casa aveva un'altra bustina, con 16 grammi di stupefacente, e un bilancino di precisione.

Il ventenne è stato denunciato per detenzione di droga e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità in materia di Coronavirus. (ANSA).