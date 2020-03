Coronavirus: Diocesi Torino, domani suonino tutte le campane

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - "Essere presenti, per come è possibile in questi tempi, in mezzo alla gente": l'arcivescovo di Torino e di Susa, monsignor Cesare Nosiglia, spiega così l'invito alle chiese della diocesi di suonare le campane alle 12 in punto di domani, domenica 15 marzo, in concomitanza con l'Angelus del Papa.

"Le campane sono il segno di quella 'vicinanza' che dura da secoli, nei piccoli centri come nelle grandi città - spiega Nosiglia - Una vicinanza che riguarda le persone, non gli edifici. Sono il segno che il Signore in mezzo a noi non dimentica nessuno; e che noi non ci dimentichiamo a vicenda, anche se non possiamo raggiungerci".

Monsignor Nosiglia, che alle 11 di domani celebrerà dalla sua cappella privata la Messa, trasmessa in streaming per i fedeli, reciterà in contemporanea al Papa l'Angelus. "A Maria e alla sua intercessione - spiega l'arcivescovo di Torino e di Susa - affidiamo la nostra Diocesi di Torino e quella di Susa, quanti soffrono a causa del coronavirus, quanti sono deceduti e quanti si prodigano per curare e assistere i malati". (ANSA).