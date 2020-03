Coronavirus: Appendino, economia deve ripartire dalle città

(ANSA) - TORINO, 14 MAR - "L'economia deve ripartire dalle città. Sono il lungo più avanzato per il rilancio del Paese". E' questa la ricetta della sindaca di Torino, Chiara Appendino, per il rilancio del Paese quando sarà finita l'emergenza coronavirus. "Prima possibile si devono mettere risorse sui Comuni", sostiene la prima cittadina in una intervista al dorso torinese del Corriere della Sera.

"Per tenere i conti in linea e non essere noi stessi generazione di recessione, dobbiamo avere più cassa e più certezze - sostiene Appendino - Non è un problema solo di Torino, ovviamente. c'è preoccupazione tra tutti noi sindaci sulle entrate strutturali: non sappiamo quanto avremo a bilancio. Dovremo valutare la capacità delle aziende di pagare il Comune. Ma un Comune non può andare in dissesto se aiuta le imprese".

Il primo segnale da dare, per la sindaca di Torino, è dunque quello di "non lasciare che i Comuni entrino nella spirale della recessione e siano motore del rilancio economico del Paese".

Ripartendo da quanto già previsto che, nel caso di Torino, sono "i sei poli dell'industria, la metro 2 e le Atp Finals". "Ora però - conclude - ci vuole uno sforzo dieci volte maggiore per realizzare questi progetti". (ANSA).