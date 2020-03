Coronavirus: Torino chiude Girarrosto S.Rita, 'è un errore'

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - "C'è un errore nell'interpretazione della legge". Protestano a Torino i responsabili dei 'Girarrosti Santa Rita', una delle più conosciute catene di rivendite alimentari della città e non solo, contro l'ordine di chiudere i punti vendita nel capoluogo piemontese a causa dell'emergenza Coronavirus. "A quanto pare - spiega il legale della società, l'avvocato Carlo Mussa - la polizia municipale ritiene che si tratti di attività di ristorazione e quindi procedono in forza al decreto dell'11 marzo. Ma è un errore. Nei 'Girarrosto', con tutte le cautele del caso, i prodotti si preparano e si vendono alla clientela, non si somministrano sul posto". A quanto risulta i negozi di altre cittò, come Milano, non hanno avuto problemi analoghi. La società ha inviato via pec un messaggio al Comando della polizia municipale di Torino "che finora non ha ricevuto risposta".

La catena 'Girarrosti Santa Rita' vanta più di 50 anni di storia e conta una ventina di punti vendita. (ANSA).