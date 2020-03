Coronavirus: Selva Coddè, lavoriamo a slittamento titoli

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Chiuse le librerie, cancellati festival e fiere, i nuovi titoli di cui era prevista l'uscita nei giorni in cui è scoppiata la pandemia rischiano di finire nel nulla, di andare direttamente al macero. E le case editrici stanno prendendo provvedimenti. Come racconta all'Ansa l'amministratore delegato Mondadori Libri Trade, Enrico Selva Coddè "Le case editrici del gruppo, a seguito del decreto ministeriale che ha stabilito la chiusura delle librerie, stanno lavorando allo slittamento dei titoli previsti nei lanci delle prossime due settimane. Questa, è ovviamente, la situazione odierna, ma ci stiamo preparando anche a possibili evoluzioni" spiega Selva Coddè.

'Per quanto riguarda i titoli già usciti, novità e di catalogo, i rifornimenti che, a librerie chiuse, riguardano prevalentemente l'e commerce, la GDO e i grossisti, continuano senza problemi" sottolinea l'ad Mondadori Libri Trade.

E quale sarà il destino del Salone del Libro di Torino, previsto dal 14 al 18 maggio al Lingotto, per il quale gli editori chiedono un rinvio di date? "Questa emergenza è una situazione straordinaria e senza precedenti: alle difficoltà economiche si aggiungono le complessità organizzative. Detto questo, per Torino, come per qualunque altra manifestazione pubblica, rispetteremo le decisioni governative" afferma Selva Coddè. (ANSA).