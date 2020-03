Coronavirus: Cirio, paziente 1 piemontese è guarito

(ANSA) - TORINO, 13 MAR - Non si fermano, anche in Piemonte, i contagi da coronavirus, ma "una buona notizia c'è". Il governatore Alberto Cirio annuncia così, questa sera in diretta Facebook, che il paziente 1 piemontese "è guarito". Il tampone a cui è stato sottoposto il 40enne torinese, manager in una multinazionale di Cesano Boscone a lungo ricoverato nella terapia intensiva dell'ospedale Amedeo di Savoia, "è risultato negativo". "Ha vinto la sua malattia", sottolinea Cirio, convinto che "tutti noi vinceremo la battaglia impegnandoci insieme".

La guarigione del paziente 1 piemontese non è l'unica "buona notizia" data questa sera dal governatore Cirio, ancora in auto isolamento dopo essere risultato positivo al coronavirus. "I dati in nostro possesso ci dico che, senza restrizioni, il Piemonte oggi avrebbe trecento ospedalizzati in più - sottolinea Cirio - Questo non significa che i contagi diminuiscono, non ancora, ma che le misure adottate stanno funzionando". (ANSA).