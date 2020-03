Coronavirus: Juve, 121 in isolamento volontario

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Dopo il caso di positività di Daniele Rugani al test per il Coronavirus, "121 persone, fra calciatori, membri dello staff, dirigenti, accompagnatori e dipendenti di Juventus stanno osservando un periodo di isolamento domiciliare volontario, in osservanza a quanto richiesto dalle autorità sanitarie in base alle disposizioni attualmente vigenti". Lo comunica il club bianconero. (ANSA).