Coronavirus: bar aperto a Torino, arrivano i vigili

(ANSA) - TORINO, 12 MAR - Un bar ha aperto al pubblico stamani nel centro storico di Torino nonostante le disposizioni in materia di Coronavirus. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia municipale per i provvedimenti del caso.

Nel locale, che si trova in prossimità di piazza San Carlo, venivano fatte entrare non più di tre persone alla volta.

(ANSA).