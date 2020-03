Torino, chiudono negozi, distanziometri ai mercati

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Torino si sta abituando all'eventualità di un'ulteriore stretta delle misure per fermare il contagio, in alcuni casi le anticipa.In città molti negozi che non vendono generi di prima necessità hanno già chiuso e i titolari spiegano il motivo della serrata con cartelli apposti alle saracinesche. Ma non è raro imbattersi anche in bar che oggi non hanno più aperto, come lo Starbucks in pieno centro.

Negli stessi mercati rionali, sempre aperti, la clientela è calata rispetto a ieri e per fare rispettare le misure anti-contagio anche all'aperto i commercianti si sono attrezzati con la posa di strisce adesive distanti un metro sul pavimento e con pile di cassette in legno o plastica per tenere i clienti a distanza di sicurezza. Sempre più vuoti la metropolitana e i tram e bus, dove da ieri le porte anteriori sono bloccate, come misura di protezione degli autisti. (ANSA).