Proiettili nella scatola dei dolci, arrestato 81enne

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Sulla scatola c'era scritto "Dolci tipici siciliani" ma all'interno c'erano oltre duecento proiettili di vario calibro. Un italiano di 81 anni, conosciuto da tempo dalle forze dell'ordine, è stato arrestato dalla polizia a Torino dopo una serie di accertamenti: si tratta di un assiduo frequentatore degli ambienti malavitosi di Porta Palazzo ed è diventato, secondo le indagini, uno dei punti di riferimento dei rapinatori alla ricerca di armi. La scatola con i "dolci" era nel bagagliaio della sua auto, parcheggiata in un garage dove erano nascoste anche una Beretta 7.65 con matricola abrasa e una Browning. In cantina (l'uomo aveva infilato la chiave in un calzino) c'erano inoltre una pistola semiautomatica Astra 6,35 con matricola abrasa e varie bombolette di spray per la pulizia delle armi. L'operazione è stata condotta dagli agenti del commissariato Dora Vanchiglia. L'arresto è scattato per ricettazione, detenzione abusiva di armi e possesso di arma clandestina. (ANSA).