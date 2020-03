Nuove restrizioni, stop negozi bar pub e ristoranti

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Nuove restrizioni per far fronte all'emergenza coronavirus. Le ha annunciate questa sera in tv il premier Giuseppe Conte.

"Questo è il momento di compiere un passo in più, quello più importante - ha spiegato il premier -. Ora disponiamo anche la chiusura di tutte le attività commerciali, di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle dei beni di prima necessità e delle farmacie. Chiudiamo i negozi. Chiudiamo negozi, bar, pub, ristoranti. Resta consentita la consegna a domicilio".

Restano garantiti i trasporti e i servizi pubblici essenziali. "Per avere un riscontro effettivo" di queste misure, conclude, "dovremo attendere un paio di settimane". (ANSA).