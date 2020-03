Ivrea sospende i mercati cittadini

(ANSA) - IVREA (TORINO), 11 MAR - Ivrea chiude i mercati cittadini all'aperto. Lo annuncia, con una nota pubblicata sul sito della Città,, il sindaco Stefano Sertoli. Nella comunicazione si fa riferimento alle norme previste dal decreto del governo nazionale contro l'assembramento di persone. "Posto che le aree mercatali ad Ivrea non sono recintate e che per la loro conformazione non è possibile assicurare il controllo dell'accesso, - è l'argomentazione del sindaco - al fine di evitare ogni forma di assembramento, tutti i mercati cittadini sono sospesi dalla data odierna fino al 3 aprile p.v., fatte salve eventuali diverse disposizioni da parte delle Autorità competenti" (ANSA).