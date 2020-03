Coronavirus: violano divieti per rubare, arrestati

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Il divieto di spostarsi senza valido motivo si applica anche ai ladri: ne sanno qualcosa due italiani, di 38 e 43 anni che nella notte, a Torino, hanno sfondato a calci la vetrata di un prestigioso negozio nella centrale via Garibaldi. L'intervento di una Volante della polizia ha sventato il colpo. I due, oltre ad essere arrestati per tentato furto, sono stati denunciati per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. (ANSA).