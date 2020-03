Coronavirus: Piemonte,Consiglio regionale in videoconferenza

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Il Consiglio regionale del Piemonte, convocato per martedì 24 marzo, per la prima volta in cinquant'anni di storia, si riunirà in videoconferenza. La decisione è stata presa alla Capigruppo di oggi, anch'essa online, per esaminare i documenti economici: Defr, Bilancio e legge di Stabilità.

"È nostra intenzione - dichiara Allasia - svolgere il Consiglio regionale, sempre che non arrivi da parte del Governo un ulteriore decreto restrittivo. È importante che in questo momento di straordinaria emergenza, ci sia una condivisone tra Giunta e Consiglio nell'approvare i provvedimenti. Non è tempo di polemiche, credo che tutti abbiamo compreso la gravità della situazione, siamo di fronte a un'emergenza sanitaria ed economica senza confini".

Tocca all'Ufficio di presidenza, la cui riunione è convocata domani in teleconferenza, stabilire le modalità di svolgimento della seduta online del Consiglio regionale. (ANSA).