Coronavirus: Novara sanifica strade, anche quelle secondarie

(ANSA) - NOVARA, 11 MAR - Il Comune di Novara affronta l'emergenza-coronavirus anche con un intervento straordinario di lavaggio e sanificazione delle strade, affidato ad Assa, l'ex municipalizza che si occupa degli interventi ambientali in città. L'attività, di natura straordinaria, verrà effettuata anche nelle vie dei cosiddetti 'lotti B', ossia le strade secondarie.

''Un servizio che abbiamo fortemente voluto - spiega il sindaco, Alessandro Canelli - finalizzato ad igienizzare con un intervento straordinario anche quelle vie e strade che solitamente, nel normale svolgimento dell'attività di pulizia, non sempre vengono interessate. Inoltre, in questo periodo, il traffico è decisamente ridotto, sono diminuite le auto e il passaggio dei mezzi è sicuramente più semplice ed agevole, garantendo una maggiore efficacia del servizio''. (ANSA).