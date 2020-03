Coronavirus: negativo 57enne morto Asti, vittime Piemonte 20

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - E' risultato negativo al coronavirus il 57enne deceduto ieri all'spedale di Asti. E' quanto emerso dal riscontro autoptico sul cadavere e reso noto questa sera da fonti sanitarie regionali. I decessi in Piemonte sono quindi venti, anziché i ventuno comunicati questa mattina.

Salgono invece i contagi, 552; I ricoveri in terapia intensiva sono 77, in altri reparti 368, in isolamento domiciliare 87.

Nell'area metropolitana di Torino i positivi al coronavirus sono 169, 124 in provincia di Alessandria. Seguono Asti (68), Biella (39), Novara (31), Vercelli (25), Cuneo (20) e Verbano-Cusio Ossola (18). I casi positivi provenienti da fuori regione sono 20, (ANSA).