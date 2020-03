Coronavirus: Miroglio produrrà mascherine per il Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - La Miroglio Group di Alba produrrà le mascherine in tessuto ad uso sanitario che necessitano per l'emergenza coronavirus in Piemonte. Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Luigi Genesio Icardi.

"Ringrazio di cuore la disponibilità dell'azienda, che ha prontamente risposto al nostro appello - dice -. C'è carenza di mascherine e quelle che fornirà la Miroglio Group hanno il vantaggio di essere riutilizzabili, in quanto lavabili almeno una decina di volte".

Miroglio Group fornirà già da sabato le prime 15mila mascherine, arrivando a produrne in esclusiva per il Piemonte 25 mila al giorno. A garantire il sostegno economico dell'iniziativa i due distretti Rotary del Piemonte. (ANSA).