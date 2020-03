Coronavirus: Littizzetto lancia raccolta fondi pro Piemonte

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - Una raccolta fondi per aiutare l'Unità di crisi della Regione Piemonte a fronteggiare l'emergenza Coronavirus è stata lanciata, via Instagram, dall'attrice torinese Luciana Littizzetto. Le donazioni sono a partire da 5 euro. "Comincio io con ventimila euro", ha detto l'attrice. La campagna si chiama "Riprendiamo fiato". "Ho sentito il responsabile, il dottor Raviolo, che mi ha detto che servono dispositivi di protezione individuale per medici e sanitari, attrezzature per allestimento di posti in terapia intensiva e sub intensiva, mezzi e barelle ad alto e bio contenimento". "Se vi fidate di me - ha concluso - faccio da garante. Conto su di voi. Insieme possiamo farcela". (ANSA).