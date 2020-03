Coronavirus: Appendino 'situazione seria, rispettare regole'

(ANSA) - TORINO, 11 MAR - "La situazione è seria, questo è il momento della responsabilità": nuovo appello della sindaca di Torino, Chiara Appendino, a rispettare le regole per contrastare i contagi da coronavirus.

"In un paese civile, come deve essere l'italia, non c'è bisogno di mettere le forze dell'ordine per avere il rispetto delle regole - sottolinea la prima cittadina in un video su Facebook -. Noi i controlli li abbiamo iniziati a fare, ma non possiamo pensare che ci debba essere qualcuno con la divisa che ci controlla. Dobbiamo comprendere che questa sfida, questo cambiamento, dipende da noi".

Per Appendino le regole "non sono sufficienti se non ci sentiamo parte della sfida, se non siamo responsabili del fatto che rispettare quelle regole significa tutelare la nostra comunità. Non possiamo pensare di superare questa emergenza - insiste - se ciascuno di noi non farà la propria parte. Prima saremo capaci di stare tutti a casa, prima ripartiremo. Tutti insieme. Più forti di prima". (ANSA).