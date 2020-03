Cade in dirupo, soccorso alpino salva donna nel Cuneese

(ANSA) - CUNEO, 11 MAR - Una donna di 64 anni è stata salvata la scorsa notte dal Soccorso alpino. La pensionata si era persa nel boschi del Comune di Acceglio, in valle Maira, senza considerare i divieti in vigore per il coronavirus. Poi è caduta in un dirupo e ieri alle 19, sotto choc, è riuscita a contattare il marito dopo la caduta, ma senza saper indicare il luogo.

La donna è stata recuperata alcune ore dopo, con gravi traumi, poi portata a Prazzo in ambulanza e dalla piazzola attrezzata elitrasportata all'ospedale Santa Croce e Carle.

Hanno partecipato alle operazioni anche i carabinieri e il soccorso alpino della guardia di finanza. (ANSA).