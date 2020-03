Violano divieti, nove denunce in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Controlli della polizia stradale, in Piemonte, per verificare gli spostamenti delle persone alla luce delle ultime disposizioni per il contenimento dei contagi da coronavirus. Delle 297 persone controllate, nove sono state le denunciate, sei in provincia di Alessandria, due nel Torinese e una nella provincia di Biella.

I controlli lungo le arterie autostradali sono stati svolti presso le barriere autostradali esclusivamente dalla polizia stradale, mentre lungo la viabilità ordinaria il personale dipendente ha proceduto di concerto con le altre forze dell'ordine. (ANSA).