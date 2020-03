Secondo inverno più caldo da oltre 2 secoli

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - L'inverno meteorologico che si è chiuso a fine febbraio è stato il secondo più caldo in Italia dal 1800, dopo quello del 2006/2007, ma in molte città del nord è stato stabilito il record assoluto da oltre due secoli. Lo evidenzia la documentazione pubblicata sul sito Nimbus.it della Smi (Società Meteorologica Italiana). Per tutta la stagione l'aria oceanica mite è penetrata fin nel cuore dell'Europa mentre nessuna rilevante irruzione fredda è riuscita a scendere alle latitudini italiane. Nel centro di Torino la temperatura media invernale, 7.2 gradi, ha avuto un'anomalia positiva di 2.7 gradi, scostamenti ancora più forti si sono avuti a Modena (+3.5) e Parma (+3.3).

Inverno 'caldo', quindi, ma anche secco: nel bimestre gennaio-febbraio a Torino sono caduti appena 1,2 di pioggia, che ha quasi ritoccato il record negativo del 1878, con 0.7 mm). A differenza del 2006/2007 l'abbondante neve caduta in autunno ha garantito una riserva oltre i 1500 metri nonostante giorni tiepidi e l'assenza di nuove nevicate. Tredici anni, invece, l'arco alpino era privo di neve anche in pieno inverno, anche a 2000-2500 metri. (ANSA).