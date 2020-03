Coronavirus: venti decessi in Piemonte, 482 i contagi

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - Tre nuovi decessi, nel pomeriggio, portano a venti in Piemonte il numero dei morti positivi al coronavirus. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali.

Si tratta di un astigiano di 57 anni, morto in rianimazione all'ospedale di Asti; di una donna biellese di 87 anni, morta all'ospedale di Biella, e di un novarese di 84, morto all'ospedale di Novara. Tutte le persone presentavano un quadro definito dai sanitari "compromesso".

In Piemonte, le persone risultate positive al coronavirus sono 482; quelle negative al test 1.986. Gli esami in corso sono 362. In rianimazione sono ricoverate 74 persone.

Il maggior numero dei casi positivi, 115, sono nell'area metropolitana di Torino; seguono Alessandria (69), Asti (58), Nova e Vercelli (24), Biella (23), Cuneo (14) e Vco (11). I casi positivi provenienti da fuori regione sono 18. (ANSA).