Coronavirus: Ramsey salta le prossime gare con il Galles

(ANSA) - LONDRA, 10 MAR - E' molto probabile che Aaron Ramsey non prenderà parte alle prossime amichevoli del Galles per via delle restrizioni imposte dal governo italiano per contenere l'epidemia COVID-19. Ramsey - scrive oggi la stampa britannica - non potrà aggregarsi ai suoi compagni di nazionale in vista delle partite contro Austria e Stati Uniti. Anche la Federcalcio gallese ha confermato che la presenza del centrocampista della Juventus, in gol domenica contro l'Inter, nelle due partite, in calendario il 27 marzo a Swansea e tre giorni più tardi a Cardiff, appare attualmente "molto difficile". (ANSA).