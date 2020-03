Coronavirus: Città salute Torino estende a tutti pre-triage

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - La Città della Salute di Torino estende il pre-triage, fino ad ora previsto per gli accessi al pronto soccorso, a tutti i pazienti e i visitatori. La decisione - che riguarda gli ospedali Cto, Sant'Anna, Regina Margherita e Molinette - alla luce dell'evoluzione dei contagi da coronavirus.

Alle Molinette, dove la Protezione Civile ha montato due tende, saranno otto gli accessi con pre-triage, mentre i rimanenti verranno chiusi. Pre-triage preventivo anche al San Giovanni Antica Sede e presso la Dental School. A scopo precauzionale tutti i pazienti con sintomi respiratori devono indossare mascherine chirurgiche, così come gli operatori dei settori ad alta concentrazione di pazienti con sintomatologia respiratoria.

Tra i nuovi provvedimenti adottati anche il divieto per gli accompagnatori, uno solo per paziente, di restare nelle Sale di attesa di DEA e Pronto soccorso. Sospeso fino a data da destinarsi, infine, l'accesso agli ospedali pubblici da parte delle Associazioni di volontariato. (ANSA).