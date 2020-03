Coronavirus: Cairo,per superare crisi molta disciplina

(ANSA) - TORINO, 10 MAR - "Non bisogna avere paura della crisi, la supereremo, ma per superarla dobbiamo essere molto disciplinati e rispettare le regole. E' l'unico modo". E' il messaggio su Instagram dell'editore Urbano Cairo, presidente di Rcs e del Torino calcio che pubblica una lettera scritta nel 1931 da Albert Enstein. "La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi - sono le parole dello scienziato - La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie.

Chi supera la crisi - proseguiva Einstein - supera se stesso senza essere superato". (ANSA).