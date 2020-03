Coronavirus: Appendino sottoposta al tampone, è negativo

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - "Ieri, dopo la diffusione della notizia del contagio del presidente Cirio, come da protocollo, sono stata sottoposta al tampone. È risultato negativo". Lo rende noto la sindaca di Torino, Chiara Appendino, che torna a ribadire su Facebook "quanto sia importante attenersi scrupolosamente alle norme che, come Istituzioni, stiamo diffondendo in ogni luogo possibile: quelle di non frequentare luoghi affollati, di mantenere almeno un metro di distanza gli uni dagli altri, di lavarsi spesso le mani, di evitare spostamenti non necessari". (ANSA).