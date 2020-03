Coronavirus: ancora una vittima in Piemonte, è la 13esima

(ANSA) - TORINO, 09 MAR - È deceduto in mattinata all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino un uomo di 76 anni, torinese, affetto da molteplici patologie, risultato positivo al test sul coronavirus. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali.

Salgono così a 13 i decessi di persone positive in Piemonte.

Sono al momento 50 i pazienti ricoverati in terapia intensiva.

