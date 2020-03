Incendi: a fuoco bosco nel Novarese, un denunciato

(ANSA) - NOVARA, 07 MAR - E' stato individuato dai carabinieri forestali il presunto responsabile di un incendio divampato lo scorso 4 marzo in un bosco nel territorio del Comune di Armeno (Novara), in località Bassola. Si tratta di un italiano residente a Omegna (Verbania) che, secondo quanto è stato ricostruito, si stava dedicando all'abbruciamento di residui vegetali durante la ripulitura di un fondo di sua proprietà. Le fiamme, sfuggite al controllo, hanno interessato circa mille mq di bosco e sottobosco prima di essere domate dai volontari Aib.

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali della stazione di Gozzano per incendio colposo e multato per 2.064 euro per l'accensionein area boschiva in un periodo dichiarato di massima pericolosità dalle autorità regionali. (ANSA).