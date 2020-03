Da lunedì assunzioni medici, infermieri e oss

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Da lunedì inizieranno in Piemonte le assunzioni di nuovi medici, infermieri e operatori sociosanitari per rafforzare la risposta all'emergenza Coronavirus. Lo annuncia l'assessore alla Sanità della Giunta Cirio, Luigi Icardi, che ricorda come "a questo scopo presso l'Unità di crisi è stato istituito un Ufficio acquisizioni risorse umane, che provvederà anche all'attivazione del reclutamento degli specializzandi delle Scuole di Medicina delle Università di Torino e del Piemonte orientale, con le quali è stata predisposta una convenzione approvata nella seduta di Giunta di ieri".

"Stiamo inoltre predisponendo - spiega Icardi - un sistema di premialità per il personale che in questi giorni, con grande professionalità e senso del dovere, è impegnato in prima fila nel fronteggiare l'epidemia". (ANSA).