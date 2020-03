Coronavirus: Novi Ligure consegna gratis spesa ad anziani

(ANSA) - TORINO, 07 MAR - Un servizio gratuito di consegna della spesa è stato attivato a Novi Ligure (Alessandria) per l'emergenza Coronavirus. Il servizio, su iniziativa del Comune, è rivolto a over 65enni, disabili o invalidi che vivono da soli e non hanno supporto familiare: i richiedenti potranno ordinare la spesa per telefono; la consegna, gratuita, avverrà a domicilio. Sarà possibile prenotare l'acquisto di generi di prima necessità una volta alla settimana.

Il servizio sarà attivo dal 9 marzo. (ANSA).