Coronavirus: Acqui, tenda pre-triage davanti casa di cura

(ANSA) - ACQUI TERME (ALESSANDRIA), 07 MAR - Una tenda pre-triage è stata predisposta in prossimità di Villa Igea, casa di cura ad Acqui Terme (Alessandria), per la questione Coronavirus. E' quanto riferisce il Comune.

Villa Igea è una struttura sanitaria polispecialistica, accreditata con il Sistema sanitario nazionale.

La protezione civile cittadina sta verificando tutte le disposizioni cautelative per pazienti e personale dei centri poli-ambulatoriali più conosciuti. (ANSA).