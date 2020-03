Coronavirus, a Novara bar chiuderanno alle 22

Dopo le polemiche scoppiate perché era stata segnalata una 'movida' in centro a Novara che ieri sera ha visto protagonisti moltissimi ragazzi, il sindaco di Novara Alessandro Canelli e l'assessore al Commercio Elisabetta Franzoni hanno incontrato una rappresentanza dei gestori di bar e locali pubblici della città. Al termine dell'incontro è stata decisa un'azione comune: un'ordinanza del sindaco stabilisce che questa sera e poi venerdì e sabato prossimi i bar chiuderanno alle 22. E gli esercenti inviteranno gli avventori a lasciare le sale, i locali e gli spazi esterni per motivi di sicurezza e di tutela della salute.

''Ringraziamo i titolari dei locali pubblici di Novara che hanno dato piena disponibilità, garantendo la loro collaborazione affinché vengano recepite le indicazioni di tutela richieste in questo momento - spiegano Canelli e Franzoni - Mi spiace per quanto accaduto ieri sera: questo significa che ancora oggi qualcuno non ha capito che siamo in una fase emergenziale e che, se vogliamo evitare che la situazione peggiori, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione, evitando situazioni di affollamento come quelle registrate. Altrimenti si rischia di rendere vano il lavoro che si sta facendo ormai da un paio di settimane per arginare il diffondersi della malattia. I gestori hanno dimostrato al contrario grande senso di responsabilità, tanto da arrivare a proporre, loro stessi, la chiusura anticipata dei propri locali, con conseguenti riflessi negativi di ordine economico''. (ANSA).