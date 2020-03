Vino: rinnovato cda Associazione produttori Ruché Castagnole

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Il cda dell'Associazione Produttori del Ruché di Castagnole Monferrato è stato rinnovato. Sei consiglieri affiancheranno il presidente Luca Ferraris per i prossimi quattro anni e rappresenteranno le 22 aziende dell'Associazione.

"Sono felice - commenta Ferraris - che sia stato raggiunto il numero massimo di consiglieri possibile da Statuto perché è la dimostrazione di quanto il territorio creda nel nostro vino simbolo. Il gruppo è composto in gran parte da giovani e sono certo che questo apporterà ulteriore dinamismo alla nostra realtà".

Oltre a Ferraris, nel cda figurano Franco Morando (Azienda Montalbera) eletto vicepresidente, Franco Cavallero (Cantine Sant'Agata), Daniela Amelio (Amelio Livio), Gianfranco Borna (Cantina Sociale di Castagnole), Roberto Morosinotto (Bersano) e Roberto Rossi (Vini Caldera). Segretario è stato eletto Dante Garrone (Garrone Evasio e Figli).

L'Associazione include 22 aziende su 25 produttori totali e i soci rappresentano circa il 90% della produzione, venduta in Italia e all'Estero.

Tra le attività, la Festa del Ruchè, evento aperto a operatori e appassionati, in programma dall'8 al 10 maggio.

