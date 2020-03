In Piemonte mille milioni per economia

(ANSA) - TORINO, 6 MAR - Il Piemonte mette in campo mille milioni di euro per sostenere il sistema economico regionale messo a dura prova dall'emergenza Coronavirus. I primi 400 verranno erogati subito su tre misure per le imprese, mentre la somma restante arriverà fra qualche mese, quando sarà varato il Piano Competitività al quale la Regione sta da tempo lavorando.

Ad annunciarlo il governatore Alberto Cirio con l'assessore all'Industria Andrea Tronzano. Le tre misure immediate sono lo sblocco dei pagamenti regionali per 200 milioni (esclusi i fornitori, che "sono già pagati regolarmente"), un Fondo di garanzia da 54 milioni per consentire alle imprese di avere la garanzia della Regione nei confronti delle banche, il contributo della Regione al pagamento degli interessi dovuti dalle aziende su mutui contratti con le banche. "Ci eravamo impegnati - dice Cirio - a varare misure immediate, ora le misure ci sono e sono importanti. Purtroppo l'emergenza continua ed è costante, ma noi ci siamo attrezzati per fronteggiarla al meglio".