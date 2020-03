Coronavirus: Piemonte, salgono a cinque i decessi

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Salgono a cinque i morti con coronavirus in Piemonte. I due nuovi decessi ad Alessandria e a Tortona. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali, secondo cui si tratta di anziani con pregresse patologie.

Hanno perso la vita un uomo di 77 anni, con una grave patologia polmonare cronica, già curata in ossigenoterapia domiciliare, e un uomo 78 anni. Nella notte a Novi Ligure era morta una donna di 81 anni, affetta da pluripatologie e risultata positiva al Covid-19: era ricoverata da qualche giorno nel Pronto soccorso del nosocomio, dove si era presentata con sintomi influenzali e tenuta in osservazione. Il suo quadro clinico è peggiorato improvvisamente, fino al decesso avvenuto durante il trasferimento in rianimazione.

I primi due deceduti, nei giorni scorsi, erano stati due uomini di 80 e 76 anni agli ospedali di Tortona e Novi Ligure.

Sono 166 le persone risultate positive al coronavirus in Piemonte. Le persone tuttora ricoverate in terapia intensiva sono 35. Finora sono 893 i tamponi eseguiti complessivamente, 623 dei quali negativi. (ANSA).