Coronavirus: Cirio, pronti 50 mln per piccole medie imprese

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - In materia di aiuti economici per far fronte all'emergenza coronavirus, la Regione Piemonte è al lavoro per "integrare il decreto del governo che arriverà martedì". Lo afferma ai microfoni di Radio Capital il governatore Alberto Cirio, ospite della trasmissione Circo Massimo.

"Abbiamo il fondo di garanzia per le piccole medie imprese da 50 milioni per assicurare loro liquidità da parte del settore creditizio - spiega Cirio -. Abbiamo trovato 10 milioni da stanziare per le famiglie che hanno i bambini a casa e hanno costi e disagi. Abbiamo poi stanziato 7 milioni con i fondi europei per una grande campagna di promozione del Piemonte. Ma qui mi appello al Capo dello Stato perché ci sia un coordinamento nazionale": (ANSA).