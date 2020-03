Coronavirus: 3/a vittima in Piemonte, a Molinette 2 positivi

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Salgono a tre le vittime piemontesi del coronavirus. Nella notte è morta a Novi Ligure una 81enne, affetta da pluripatologie e risultata positiva al Covid 19. Era ricoverata al pronto soccorso, dove si era presentata con sintomi influenzali. E' deceduta nel trasferimento in rianimazione. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali.

I piemontesi positivi al Covid-19 sono saliti a 135. Tra questi una coppia di 80enni, da alcuni giorni ricoverata in Medicina generale alle Molinette di Torino.Arrivati per quella che sembrava influenza, non hanno dichiarato che aveva fatto loro visita il figlio, che lavora nella zona rossa di Lodi.

L'ospedale ha attivato tutte le procedure, compresa l'analisi del percorso dei pazienti. La donna è stata trasferita all'Amedeo di Savoia; il paziente, più critico, è in rianimazione. Nessun rischio per gli altri ricoverati, spostati in altri reparti per precauzione. Sono in corso le analisi per mettere in sicurezza operatori ed eventuali visitatori che hanno avuto contatti con loro. (ANSA).