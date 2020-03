Cinema: Film Commission Piemonte,nuovi bandi da 800mila euro

(ANSA) - TORINO, 06 MAR - Film Commission Torino Piemonte, d'intesa con Regione Piemonte, stanzia per i nuovi bandi di prossima apertura 450.000 euro per il Piemonte Doc Film Fund, 50.000 per lo Short Film Fund e 300.000 euro per il Piemonte Film TV Development Fund. "Proprio nell'anno del ventesimo compleanno - commenta il presidente Paolo Damilano - la Fondazione conferma il suo ruolo strategico per la valorizzazione dell'audiovisivo locale e il comparto cinematografico internazionale. L'aumento della dotazione economica dei Fondi per documentari e cortometraggi e del Fondo di Sviluppo, gestiti da Fctp, insieme ai Fondi europei Por Fesr erogati dalla Regione Piemonte a cinema e tv, ci permettono di intervenire a favore di tutta la filiera. È proprio grazie a queste fondamentali e sempre più strutturate misure d'aiuto che Fctp lo scorso anno ha potuto sostenere più di 170 produzioni, e può anche in questo momento difficile proseguire la sua opera".

Il Piemonte Film Tv Development Fund ha annunciato il sostegno a 4 lungometraggi e 1 serie Tv. (ANSA).