Salutarsi al tempo del covid19, Egizio studia geroglifici

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - C'è chi chiede aiuto ai propri antenati per affrontare l'emergenza coronavirus, soprattutto per quanto riguarda i contatti tra le persone, come strette di mano e abbracci. Il Museo Egizio di Torino va a caccia di "metodi di saluto alternativi" niente meno che attraverso i geroglifici.

"E' difficile riscoprire come ci si salutasse al tempo dei faraoni - si legge in un post su Facebook - ma i geroglifici possono aiutarci in questi giorni in cui dobbiamo trovare nuove modalità di 'contatto'! Alcuni segni, che determinano parole e verbi, raffigurano gesti che usiamo ancora oggi". E allora ecco alcuni esempi, dall'uomo inginocchiato con le braccia alzate che può essere utilizzato per dire "ti adoro" al geroglifico HeH che può essere tradotto con "milione" o "tanto" e che oggi possiamo utilizzare per dimostrare il nostro affetto. Provate anche voi e condividete con noi il risultato!". Quella odierna è solo l'ultima delle numerose iniziative che il museo, con il direttore Christian Greco, sta mettendo in atto per ovviare a questi giorni difficili. (ANSA).