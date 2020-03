Incidente stradale nel Verbano, un morto e due feriti

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 05 MAR - Incidente stradale intorno a mezzanotte sulla strada provinciale di Trontano (VCO), piccolo comune dell'Ossola. Il bilancio è di un morto e due feriti.

Una Mercedes condotta da un cittadino straniero si è schiantata contro la recinzione di alcune case in via Provinciale, a Cosasca, una frazione di Trontano. I soccorritori hanno trovato il conducente e un altro passeggero fuori dall'auto senza particolari ferite: nella vettura ribaltata era rimasta una terza persona, deceduta.

Sul posto oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco, i carabinieri e la polizia stradale, al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e le sue cause. (ANSA).