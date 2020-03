Coronavirus: Reggia Venaria presenta mostra in streaming

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - "Per le note restrizioni dovute all'emergenza sanitaria in corso, la conferenza stampa di presentazione della mostra Sfida al Barocco alla Reggia di Venaria, prevista il 12 marzo alle 11, si terrà a porte chiuse, con la possibilità di essere seguita via streaming dal sito www.lavenaria.it@l. Lo rende noto la Reggia di Venaria.

E' possibile prenotarsi alla successiva preview, prevista con i curatori alle 14 e alle 15 , per gruppi limitati di giornalisti. (ANSA).