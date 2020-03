Coronavirus: Agnelli,priorità a tutela salute pubblica

(ANSA) - LONDRA, 05 MAR - "Dobbiamo agire responsabilmente, alle ripercussioni economiche penseremo in un secondo momento".

Così Andrea Agnelli ha commentato la scelta del governo italiano di far disputare a porte chiuse le partite del campionato per il prossimo mese. "La posizione della Juventus è sempre stata quella di tutelare in prima battuta le comunità, perché il calcio ha un enorme impatto sociale - le parole del presidente bianconero, intervenuto oggi a Londra al FT Business of Football Summit -. E' giusto che siano state le autorità a decidere come affrontare questa epidemia. Fa parte delle loro responsabilità ed è stato fatto con normative". (ANSA).