Coronavirus: Agnelli, giusta decisione governo porte chiuse

(ANSA) - LONDRA, 05 MAR - Andrea Agnelli si è detto d'accordo con la decisione del governo italiano di far disputare a porte chiuse le partite della Serie A nel prossimo mese. "Fa parte delle autorità assumere determinate decisioni, ai club spetta di rispettarle. La priorità -ha detto il presidente della Juventus- in questo momento deve essere la tutela pubblica, come ha sempre sostenuto la Juventus. Steven Zhang? Lo stimo molto, ci siamo confrontati qualche settimana fa e so che condividiamo le stesse priorità sull'emergenza coronavirus". (ANSA).