Coronavirus: 76enne Novi Ligure è seconda vittima Piemonte

(ANSA) - TORINO, 05 MAR - Un uomo di 76 anni, morto all'ospedale di Novi Ligure (Alessandria) dove era ricoverato in terapia intensiva per polmonite bilaterale, è risultato positivo coronavirus. Lo si apprende da fonti sanitarie regionali.

Salgono dunque a due le persone decedute in Piemonte affette da Covid-19, dopo la morte ieri all'ospedale di Tortona (Alessandria) di un 80enne cardiopatico.

Le persone positive in Piemonte salgono a 108: 43 in provincia di Asti, 24 nell'Alessandrino, 19 in provincia di Torino, 5 nel Verbano Cusio Ossola, 3 in provincia di Novara, 2 a Biella, 8 nel Vercellese e 4 provenienti da fuori regione.

Sessantuno persone sono ricoverate in ospedale. Di queste, diciotto sono in terapia intensiva: 4 ad Asti, 3 a Torino, 2 a Orbassano, 2 a Vercelli, 2 a Tortona, 2 a Biella, 2 a Novi Ligure e 1 ad Acqui Terme. Finora sono 648 i tamponi eseguiti in Piemonte, 437 dei quali risultati negativi. (ANSA).